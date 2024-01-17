سبالينكا تتخطى فروفيرتوفا وتتأهل للدور الثالث في أستراليا المفتوحة

واصلت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية حملة الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوز مريح آخر إذ تغلبت لاعبة روسيا البيضاء على التشيكية بريندا فروفيرتوفا البالغة من العمر 16 عاما 6-3 و6-2 لتتأهل للدور الثالث اليوم الأربعاء. وفي ثاني مواجهة على التوالي أمام منافسة صاعدة من التصفيات، لم تتمكن سبالينكا من فرض شخصيتها في بداية المجموعة الأولى من المباراة على ملعب رود ليفر وتبادلت كسر الإرسال مع منافستها.

وقالت سبالينكا “بالنسبة للاعبة في 16 من عمرها أعتقد أنها قدمت أداء رائعا.

“أتمنى لو كنت على هذا المستوى في ذلك العمر. إنها لاعبة رائعة وإذا واصلت هذا الأداء فستصل إلى القمة قريبا”.

وأضافت “السعادة لا تسعني بهذا الفوز. ركزت على نفسي وليس على أي شيء آخر وحاولت القتال من أجل كل نقطة”.

وسرعان ما استعادت سبالينكا توازنها لتتقدم 5-3 بعد كسر إرسالها منافستها للمرة الثانية قبل أن تحسم المجموعة الأولى وتتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية.

وحاولت فروفيرتوفا المصنفة 107 عالميا العودة في النتيجة لكن سبالينكا لم تترك لها أي فرصة.

وستواجه اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما في الدور المقبل الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 28 أو الإسبانية ريبيكا ماساروفا.