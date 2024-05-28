سبالينكا تستهل مشوارها في فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز على أندريفا

استهلت أرينا سبالينكا مشوار السعي للتتويج للمرة الأولى ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس وإحراز لقبها الثاني في البطولات الكبرى هذا الموسم، بفوز سهل 6-1 و6-2 في الدور الأول اليوم الثلاثاء على الروسية الشابة إريكا أندريفا، كان بمثابة إنذار لمنافساتها.

وتخوض اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما، والتي حافظت على لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق هذا العام، منافسات رولان جاروس كواحدة من أبرز المرشحات بعد نتائجها الجيدة على الملاعب الرملية في أوروبا، وقد حققت بداية جيدة اليوم على ملعب فيليب شاترييه.

وبعد أن كسرت إرسال منافستها في الشوط الرابع، عندما ارتكبت أندريفا (19 عاما) خطأ مزدوجا، تألقت سبالينكا في الضربات الأمامية لتتقدم سريعا 5-1 وتحسم المجموعة الأولى بعدها دون عناء.

وتقدمت سبالينكا على المصنفة 100 على العالم في المجموعة الثانية 4-2 بعد أن تفوقت عليها في إنقاذ نقاط كسر الإرسال.

ونجحت سبالينكا في التصدي للتهديد المتزايد من أندريفا وحسمت المجموعة في النهاية عبر ضربات الإرسال لتنتزع بطاقة التأهل وسط هتافات كبيرة من الجماهير، بعد منافسة استمرت 68 دقيقة.