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سبالينكا تسحق نافارو وتتقدم لدور الثمانية في باريس

منذ 21 ثانية
أرينا سبالينكا

أرينا سبالينكا

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فازت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا على الأمريكية إيما نافارو 6-2 و6-3 اليوم الاثنين لتصعد إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تقديم أداء قوي أبقاها على مسار تحقيق أول ألقابها في باريس.

وكانت نافارو فاجأت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء وأخرجتها من بطولة إنديان ويلز في مارس آذار الماضي لكن سبالينكا اليوم كسرت إرسال نافارو مع انطلاق المباراة ومرة ثانية لتفوز بالمجموعة الأولى خلال 30 دقيقة.

وبهذا ترفع بطلة أستراليا المفتوحة مسيرتها الخالية من الهزيمة في البطولات الكبرى إلى 11 مباراة متتالية.

وتفوقت سبالينكا تماما على نافارو بأدائها القوي من الخط الخلفي وهاجمت إرسال منافستها الثاني الضعيف في كل فرصة سنحت لها.

ومرة أخرى كسرت سبالينكا إرسال منافستها مبكرا في المجموعة الثانية بفضل ضربة ناجحة قوية أخرى لتتقدم 2-1 وتزيد مهمة نافارو صعوبة.

وحاولت اللاعبة الأمريكية إرباك منافستها وتمكنت من الصمود لبعض الوقت لكنها لم تتمكن من تجنب الهزيمة في ظل سعي سبالينكا (26 عاما) للفوز بالبطولة لإضافتها إلى اللقبين اللذين أحرزتهما في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن وأنهت المباراة مع أول نقطة أتيحت لها للحسم.

وفي الدور المقبل ستواجه سبالينكا اللاعبة الفرنسية فارفارا جراتشيفا أو الروسية الشابة ميرا أندريفا.

    المصدر :
  • رويترز

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