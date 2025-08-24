الأثنين 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
سبالينكا تهزم ماساروفا في مستهل دفاعها عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة

منذ دقيقتان
أرينا سبالينكا

بدأت المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا الدفاع عن لقبها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها 7-5 و6-1 على السويسرية ريبيكا ماساروفا في الدور الأول اليوم الأحد.

وتعافت سبالينكا، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى، من بداية متعثرة وواجهت صعوبة في الوصول لمستواها، لتشق طريقها بصعوبة في للفوز بالمجموعة الافتتاحية المحتدمة قبل أن تفوز بالمجموعة الثانية بسهولة، مستفيدة من الدعم الجماهيري الكبير في ملعب آرثر آش.

وقالت سبالينكا في مقابلة على جانب الملعب “عندما فزت بالمجموعة الأولى وشجعتموني، شعرت بقشعريرة. دعمكم يعني لي الكثير، شكرا لحضوركم. كانت أجواء رائعة”.

وتعرضت لاعبة روسيا البيضاء لاختبار صعب في بداية المجموعة الافتتاحية، إذ خسرت إرسالها بعد خطأين متتاليين بالضربة الأمامية، قبل أن ترد الكسر بعدما ارتكبت ماساروفا خطأ مزدوجا على الإرسال. ورغم نجاحها في 50 في المئة فقط من إرسالاتها الأولى، حسمت المجموعة بضربة حاسمة على الشبكة.

ونجحت المصنفة الأولى في تحويل دفة الأمور سريعا في المجموعة الثانية، وتقدمت في النتيجة بعد أن ارتكبت ماساروفا ثلاثة أخطاء مزدوجة لتخسر اللاعبة السويسرية شوط إرسالها.

وكسرت سبالينكا إرسال منافستها مجددا بنفس الطريقة، ثم حافظت على شوط إرسالها. ورغم أن اللاعبة السويسرية تمكنت أخيرا من الحفاظ على إرسالها، حسمت سبالينكا المباراة على إرسالها، محققة فوزها الثامن تواليا في فلاشينج ميدوز.

وستواجه في الدور الثاني يوم الأربعاء الروسية بولينا كوديرميتوفا.

    المصدر :
  • رويترز

