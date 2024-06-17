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"سبالينكا" لن تشارك في أولمبياد باريس

منذ 8 دقائق
أرينا سبالينكا

أرينا سبالينكا

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قالت أرينا سبالينكا، المصنفة الثالثة عالميا والحائزة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى للتنس، اليوم الاثنين إنها لن تشارك في أولمبياد باريس من أجل التركيز على صحتها والاستعداد للبطولات على الملاعب الصلبة.

وفازت لاعبة روسيا البيضاء (26 عاما) ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي لكنها خرجت على يد الروسية ميرا أندريفا البالغ عمرها 17 عاما في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر.

وقالت سبالينكا للصحفيين خلال مشاركتها في بطولة برلين المفتوحة للسيدات “في ظل كل الصعوبات التي واجهتها في الشهور الأخيرة، أشعر أنه يتعين علي الاعتناء بصحتي.

“إنه أمر صعب للغاية فيما يتعلق بجدول البطولات وقد اتخذت قرارا بالاعتناء بصحتي. أفضل الحصول على قسط من الراحة للتأكد من أنني جاهزة بدنيا وصحيا للملاعب الصلبة”.

وستلعب سبالينكا في مباراتها المقبلة مع الروسية داريا كاساتكينا في دور الستة عشر لبطولة برلين.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس آب المقبلين.

    المصدر :
  • رويترز

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