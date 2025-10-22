سبورتنغ ينتفض ليفوز 2-1 على 10 من لاعبي مرسيليا بدوري الأبطال

هز البديلان جيني كاتامو وأليسون سانتوس الشباك في الشوط الثاني ليقودا سبورتنغ لشبونة للفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتراجع مرسيليا متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الذي خسر بعد خمسة انتصارات متتالية في كل المسابقات، إلى المركز 18 بثلاث نقاط بعد أول هزيمة في المسابقة هذا الموسم، بينما تقدم سبورتنغ إلى المركز 11 بست نقاط بعد فوزه الثاني.

وسعى أصحاب الأرض للضغط منذ البداية لكن إيجور بايكساو وضع مرسيليا في المقدمة في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة عرضية من بيير إيمريك أوباميانج على اليسار قبل أن يشق طريقه إلى داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة محرزا هدفه الثالث في ثلاث مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

وبدا مرسيليا على وشك مضاعفة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول عندما حصل على ركلة جزاء بعدما تعرض إيمرسون بالميري لتدخل داخل المنطقة. لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، أُلغي القرار، وفي مفاجأة صادمة، حصل البرازيلي على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تعمد السقوط.

واستغل سبورتنغ تفوقه العددي واندفع نحو الهجوم، بينما حاول مرسيليا الحفاظ على تقدمه.

وكان جيوفاني كويندا (18 عاما) مصدر إزعاج وكاد أن يدرك التعادل لولا تألق الحارس الذي حرم جواو سيمويس من التسجيل بقدميه.

وأخيرا، أثمر الضغط في الدقيقة 69 عندما دخل كاتامو بديلا وعادل النتيجة لسبورتنغ بتسديدة منخفضة قوية، واحتسب الحكم الهدف بعدما عدل عن قراره إثر استشارة تقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت عدم وجود تسلل.

وفي الدقيقة 86، حسم سانتوس الفوز عندما انطلق من الناحية اليسرى وأطلق تسديدة قوية غيرت اتجاهها لتسكن الشباك.