سبيرز المتعثر يهزم جولدن ستيت في دوري السلة الأمريكي

أحرز كيلدون جونسون 22 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة وأضاف زميله جيريمي سوتشان 20 نقطة ليقودا فريقهما سان أنطونيو سبيرز للفوز خارج ملعبه على جولدن ستيت وريورز 126-113 في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الليلة الماضية في سان فرنسيسكو.

وأسهم مالاكي برانهام في فوز الفريق الزائر بإضافة 20 نقطة إلى رصيده.

وسيلتقي الفريقان مجددا في ملعب سان أنطونيو بتكساس غدا الاثنين 11\3\2024.

وسيطر سبيرز على المباراة في منتصف الربع الأول وحافظ على تفوقه ليتقدم بفارق 19 نقطة بعد نهاية الربع الثاني وبفارق 17 نقطة بعد انتهاء الربع الثالث رغم محاولة جولدن ستيت للعودة في بداية الربع الثاني.

وبهذا الفوز أنهى سبيرز مسيرة هزائم استمرت في مباراتين متتاليتين لكنه لا يزال في ذيل الترتيب بين فرق القسم الغربي للبطولة بعد فوزه 19 مرة مقابل 50 هزيمة.

وبسبب الإصابة غاب عن المباراة ستيفن كوري نجم جولدن ستيت ونجم سان أنطونيو فيكتور ويمبانياما.

وأحرز كلاي تومسون 27 نقطة لجولدن ستيت وأضاف زميله جوناثان كومينجا 26 نقطة.

وفي مواجهة أخرى عادل جمال موراي أفضل حصيلة نقاط له في الموسم الحالي عندما أحرز 37 نقطة كما أحرز زميله نيكولا يوكيتش 26 نقطة ليفوز فريقهما دنفر ناجتس على ضيفه يوتا جاز 142-121.

وأضاف مايكل بورتر 19 نقطة لرصيد الفريق الفائز وأحرز زميله كريستيان براون 13 نقطة.

وهذا هو الفوز الثامن لناجتس في تسع مباريات منذ مباراة كل النجوم وأصبح بذلك يتقاسم التصنيف الثاني في القسم الغربي مع مينيسوتا تيمبروولفز بفارق نصف مباراة عن أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وكان كينوت جورج أفضل مسجلي يوتا برصيد 29 نقطة بينما أحرز زميله جوردان كلاركسون 22 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز لوس أنجليس كليبرز في ملعبه 112-102 على شيكاجو بولز وفاز دالاس مافريكس خارج أرضه على ديترويت بيستونز 142-124.

وفاز تشارلوت هورنتس على ضيفه بروكلين نتس 110-99.