ستال يتألق في النهاية ليحرز ذهبية رمي القرص ببطولة العالم لألعاب القوى

فاز البطل الأولمبي السابق السويدي دانيال ستال بآخر ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى 2025 اليوم الأحد عبر رميته قبل الأخيرة في نهائي الرجال الذي تأخر لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار.

وسجل ميكولاس أليكنا حامل الرقم القياسي العالمي الرمية القانونية الوحيدة قبل بدء هطول الأمطار في الاستاد الوطني بطوكيو وإخراج الرياضيين لأسباب تتعلق بالسلامة.

وعاد المشاركون بعد انتهاء جميع المنافسات الأخرى والحفل الختامي الرسمي، إذ قامت مجموعة من المتطوعين بمسح دائرة الرمي بالمناشف بين المحاولات مع استمرار هطول الأمطار.

ووضع الليتواني أليكنا علامة فارقة برمية سجل بها 67.84 متر في محاولته الثانية التي حافظ بها على الصدارة حتى دخل ستال إلى الدائرة لانتزاع فرصته الأخيرة للفوز باللقب.

وأثار ستال (33 عاما) حماس الجماهير المتبقية في الاستاد الذي فاز فيه باللقب الأولمبي عام 2021، إذ رفع القرص بقوة إلى أعلى وتجاوز خط 70 مترا محققا أفضل رمية له هذا الموسم والتي بلغت 70.47 متر ليفوز بلقبه العالمي الثاني.

وأخفق أليكنا البالغ من العمر 22 عاما في محاولته الأخيرة وحل ثانيا ليضيف الفضية إلى برونزيته في النسخة الماضية من بطولة العالم وفضية نسخة 2022، ويظل دون لقب يضاهي اللقبين اللذين فاز بهما والده فيرجيليوس في رمي القرص عامي 2003 و2005.

وحصل أليكس روز القادم من ساموا على الميدالية البرونزية برمية 66.96 متر في محاولته الخامسة ليطيح بالأسترالي مات ديني من المركز الثالث ويمنح بلاده أول ميدالية لها في بطولة العالم.