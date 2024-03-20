ستيفنز تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة ميامي

احتفلت الأمريكية سلون ستيفنز بعيد ميلادها بشكل مميز، إذ تغلبت اليوم الأربعاء على الألمانية أنجليك كيربر 6-2 و6-3 في مباراة بين بطلتين سابقتين في البطولات الكبرى، لتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

واستغلت ستيفنز (31 عاما) المتوجة بلقب ميامي عام 2018، أربع نقاط من أصل ثماني فرص لكسر إرسال كيربر، وخسرت شوط إرسالها مرة واحدة خلال المباراة التي استغرقت 70 دقيقة.

وقالت ستيفنز في تصريحاتها على جانب الملعب “جئت بخطة لعب، كنت واضحة للغاية في ذلك، والتزمت بها.

“حاولت اللعب بأفضل شكل ممكن وبذل قصارى الجهد، وأنا سعيدة بالخروج فائزة”.

وتلتقي ستيفنز، الفائزة بلقب أمريكا المفتوحة 2017 والتي خسرت قبل أيام في الدور الثالث من إنديان ويلز، في مباراتها المقبلة مع الرومانية سورانا كريستيا.

ولم تواجه ستيفنز المصنفة 41 عالميا صعوبة كبيرة في المجموعة الأولى التي حسمتها بعدما كسرت إرسال منافستها للمرة الثانية في المجموعة، هذه المرة دون خسارة أي نقطة.

وكانت كيربر، الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى والتي عادت إلى الملاعب في يناير كانون الثاني بعد إجازة أمومة استمرت لمدة 18 شهرا، تتطلع إلى البناء على العروض التي قدمتها في إنديان ويلز، حيث وصلت إلى الدور الرابع.

وبدت أكثر ارتياحا في بداية المجموعة الثانية من مباراة اليوم لكنها تراجعت مجددا بسبب سلسلة من الأخطاء، وهو ما استغلته ستيفنز لتحسم المباراة وبطاقة التأهل.

وبهذا تحقق ستيفنز فوزها السادس في ثماني مواجهات أمام كيربر.