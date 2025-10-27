ستيلا: نوريس وبياستري بوسعهما المنافسة بثقة على لقب فورمولا 1 دون أفضلية لأحدهما على الآخر

قال أندريا ستيلا رئيس فريق مكلارين إن بوسع الثنائي المنافس على لقب فورمولا 1 لاندو نوريس وأوسكار بياستري خوض آخر أربعة سباقات بكل ثقة مضيفا أن الفريق لا يفضل أحدهما على الآخر في هذا الشأن.

وانتزع نوريس الصدارة بفارق نقطة عن زميله الأسترالي في المكسيك يوم الأحد لكن ستيلا قال للصحفيين إن أي شيء قد يحدث في البرازيل ولاس فيجاس وقطر وأبوظبي.

ويوجد أيضا سباقان للسرعة في ساو باولو والدوحة.

وقال الإيطالي “أعتقد أن بوسع لاندو وأوسكار خوض السباقات الأربعة الأخيرة بكل ثقة.

“سيدخل الفريق أيضا السباقات الأربعة الأخيرة مع فهم أكبر لكيفية استخلاص الأداء من السيارة بشكل ثابت، لأننا في السباقات الأربعة السابقة على سباق المكسيك لم نقدم الأداء المطلوب.

“في السباقات الأربعة الأخيرة، لا يوجد سبب للتفكير في أن إحدى (الحلبات) قد تكون في صالح سائق على حساب الآخر”.

* فوز مهيمن من مركز أول المنطلقين

تفوق نوريس على بياستري في السباقات الخمسة الأخيرة. وأنهى فوز السائق البريطاني المهيمن من مركز أول المنطلقين في مكسيكو سيتي يوم الأحد الماضي الأفضلية التي كان يتمتع بها بياستري (24 عاما) بفارق 14 نقطة.

ومع ذلك قال نوريس إنه لا يؤمن بالحظ بينما بدا بياستري أكثر تفاؤلا بشأن وضعه بعد أن انطلق من المركز السابع قبل أن ينهي السباق خامسا يوم الأحد.

وقال إنه قام بتكييف أسلوبه في القيادة مع حلبة المكسيك التي تناسب نوريس أكثر منه.

وكان بوسعه انتزاع المركز الرابع من أوليفر بيرمان سائق هاس لولا سيارة الأمان الافتراضية المتأخرة.

وقال ستيلا “بالنسبة للثنائي لاندو وأوسكار لا توجد أفضلية لأي منهما على الحلبة في السباقات الأربعة المقبلة.

“كل ما يهمنا في مكلارين استخراج أفضل أداء من السيارة الموجودة”.

وأشار ستيلا إلى أن سباق لاس فيجاس كان صعبا على مكلارين الموسم الماضي لكن هذا العام قد يكون مختلفا خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطارات.

وكان فوز نوريس هو الأول له منذ سباق المجر في أغسطس آب والأول لمكلارين منذ سباق جائزة هولندا الكبرى في نهاية ذلك الشهر منهيا بذلك سلسلة من أربعة سباقات لم يفز فيها بطل الصانعين.

وقال ستيلا إن سباق المكسيك كان بمثابة دفعة ثقة لمكلارين حتى لو قلص ماكس فرستابن متسابق رد بول وبطل العالم أربع مرات الفارق الذي يفصله عن الصدارة من 40 نقطة إلى 36 نقطة.

وأضاف “أثبتنا أننا نملك سيارة يمكنها الفوز بالسباقات وفي بعض الأحيان يمكنها السيطرة على السباقات.

“هذا هو العامل الأكثر أهمية لوضع لاندو وأوسكار في حالة تسمح لهما بالمنافسة على لقب السائقين. الأمر لا يتعلق بالمسائل الحسابية بل بالقدرة على المنافسة، وكان من المهم تأكيد هذه القدرة التنافسية”.

واستبعد مكلارين منح بياستري هيكلا جديدا للسيارة وهو أمر غالبا ما يطلبه السائقون عندما يمرون بانخفاض غير مفهوم في الأداء.

وقال ستيلا للصحفيين بعد التجارب التأهيلية يوم السبت “كل المؤشرات والبيانات وكل القياسات أو المعلومات غير المباشرة التي نملكها تخبرنا بأنه لا توجد مشكلة في السيارة.

“في الواقع، نجري تبديلا لبعض الأجزاء. لذا لا يوجد دائما نفس القطع في السيارة. لذا لدينا ما يكفي من أسباب تجعلنا مطمئنين لعدم وجود مشكلة في السيارة”.