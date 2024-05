سخرية الصحافة.. صورة طريفة عن رونالدو ونيمار بعكاز

نشرت شبكة “بليتشر ريبورت” الأمريكية، تصميما لنهاية صراع لقب الدوري السعودي، حيث تضمن وجود رونالدو وهو يشعر بالصدمة، بجانب النجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال وهو يتكئ على عكاز في إشارة لإصابته بالرباط الصليبي.

كذلك تواجد المحترف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بجانب رونالدو ونيمار، وهو يحتفل بالإنجاز.

وكتبت الشبكة الأمريكية “موسم آخر لرونالدو دون حصد لقب الدوري السعودي”.

𝐀𝐥-𝐇𝐢𝐥𝐚𝐥 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚

Another season without the Saudi Pro League for Ronaldo 😐 pic.twitter.com/wxvRmNbflO

— B/R Football (@brfootball) May 11, 2024