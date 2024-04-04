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سروال محمد علي كلاي في نزال "الإثارة في مانيلا" قد يباع بأكثر من ستة ملايين دولار!

منذ ساعة واحدة
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طُرح السروال القصير الأبيض الذي كان يرتديه محمد علي كلاي خلال النزال الملحمي “ثريلا إن مانيلا” (الإثارة في مانيلا) مع منافسه جو فريزر، اليوم الخميس للبيع في مزاد، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من ستة ملايين دولار.

وقالت دار مزاد سوذبي إن السروال القصير الذي ارتداه محمد علي في النزال الذي أقيم في الفلبين عام 1975 وانتهى بفوزه وقد اعتبر نهاية لثلاثية بين النجمين ربما تعد الأروع في تاريخ الملاكمة، سيطرح في المزاد حتى 12 أبريل نيسان الجاري.

وأضافت الدار أن السروال بيع في مزاد في عام 1988 بعد استخراجه من خزانة تخزين درو “بونديني” براون المدرب المساعد لمحمد علي عقب وفاته، وذلك مقابل نحو ألف دولار، وبعدها استمر في سوق المزادات، وكانت آخر مرة طرح فيها في مزاد، عام 2012، عندما بيع بأكثر من 150000 دولار بقليل.

وفي ظل درجات حرارة عالية في فترة بعد الظهيرة في الفلبين، شهد عالم الملاكمة نزالا شرسا عندما تواجه محمد علي وفريزر للمرة الثالثة والأخيرة في صراعهما المحفور في سجلات تاريخ الرياضة، واحتفظ محمد علي حينذاك بلقب وزن الثقيل.

وبعد النزال الذي يعد الأصعب في مسيرته، قال محمد علي إنها كانت أكثر مرة شعر فيها بأنه قريب إلى الموت.

    المصدر :
  • رويترز

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