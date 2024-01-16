سكالوني مدربا للأرجنتين في كأس كوبا أمريكا

ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، أن ليونيل سكالوني سيظل مدربا للأرجنتين حتى نهاية كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الصيف المقبل على الأقل حيث سيدافع المنتخب الوطني عن لقبه.

وتأتي هذه الأنباء بعد اجتماع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا مع سكالوني لمناقشة برنامج المباريات الودية المقبلة للمنتخب الوطني في الصين قبل البطولة القارية التي ستقام في الفترة من 20 يونيو حزيران إلى 14 يوليو تموز في الولايات المتحدة.

واتصلت رويترز بالاتحاد الأرجنتيني للتعليق.

وقال جاستون إيدول الصحفي الرياضي في محطة (تي.واي.سي سبورتس) في الأرجنتين في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي “سيبقى ليونيل سكالوني في منتخب الأرجنتين وسيقوده حتى كوبا أمريكا. بالتأكيد سيتم تأكيد ذلك رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وألقى سكالوني الشك بشأن مستقبله في نوفمبر الماضي عندما فازت الأرجنتين على البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم بقوله “المضي قدما أمر معقد، والاستمرار في الفوز أمر معقد”.

وتولى المدرب البالغ عمره 45 عاما تدريب الفريق في 2018 وقاد الأرجنتين إلى لقب كوبا أمريكا في 2021، أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986، ولقبها العالمي الثالث في قطر في العام التالي.