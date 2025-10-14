الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
سكالوني يدرس مشاركة ميسي في المباراة الودية ضد بويرتوريكو

منذ ساعتين
ليونيل ميسي

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أن النجم ليونيل ميسي عاد إلى تشكيلة المنتخب وقد يشارك في المباراة الودية التي تجمع الأرجنتين مع بويرتوريكو اليوم الثلاثاء، بعد غيابه عن الفوز 1-صفر على فنزويلا، حيث التحق بفريقه إنتر ميامي.

وسجل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي 4-صفر على أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم السبت الماضي، وأوضح سكالوني أنه سيتحدث مع اللاعب (38 عاماً) لتقييم لياقته البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته ضد بويرتوريكو.

وقال سكالوني للصحفيين: “شاهدت ميسي يلعب يوم السبت، وقد أنهى المباراة بشكل جيد. لم أتحدث معه بعد، والآن لدينا الحصة التدريبية الأخيرة استعداداً لمباراة الغد، وسأتحدث معه، وإذا كان في حالة جيدة فسوف يلعب”.

وستُقام المباراة على ملعب تشيس ستاديوم، معقل إنتر ميامي في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، بعد نقلها من شيكاغو بسبب مخاوف أمنية ولوجستية.

    المصدر :
  • رويترز

