سلوت: ليوني يغيب لمدة عام بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي‭ ‬الأمامي

قال أرنه سلوت مدرب ليفربول، اليوم الجمعة، إن المدافع جيوفاني ليوني قد يغيب عن المنافسات لمدة عام على الأرجح بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز 2-1 على ساوثامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي.

وسقط اللاعب الإيطالي (18 عاما)، المنضم حديثا من بارما في صفقة بلغت قيمتها 26 مليون جنيه إسترليني (34.74 مليون دولار) وفقا لتقارير إعلامية بريطانية، بشكل مؤلم في الدقيقة 81 بعد التحام ليغادر الملعب محمولا على محفة.

وقال سلوت للصحفيين “الوضع ليس جيدا بالنسبة له بسبب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، مما يعني غيابه لمدة عام تقريبا. أن تكون صغيرا في السن وتأتي إلى بلد جديد وتقدم أداء رائعا في مباراتك الأولى، يكون من الصعب للغاية أن تجد جانبا إيجابيا فيما حدث”.

وأضاف “لا يوجد أي جانب إيجابي على الإطلاق، ولكن إذ نظرت من زاوية أخرى، ستجد أنه لا يزال صغيرا للغاية ولديه سنوات عديدة قادمة بعد أن يتعافى من هذه الإصابة المروعة”.

وأشار سلوت إلى أن ليفربول يدرس إمكانية قيد فيدريكو كييزا في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا بدلا من ليوني.