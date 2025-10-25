السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سندرلاند يصعق تشيلسي 2-1 على استاد ستامفورد بريدج

منذ 52 دقيقة
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

A A A
طباعة المقال

أنزل سندرلاند الهزيمة 2-1 بمضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت عندما سدد البديل شمس الدين طالبي كرة منخفضة في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان الضيوف، الذين تقدموا للمركز الثاني في جدول الترتيب، قد تأخروا في الدقيقة الرابعة عندما سجل أليخاندرو جارناتشو هدفه الأول مع تشيلسي.

لكن تقدم تشيلسي ألغاه ويلسون إيزيدور في الدقيقة 22 عندما سدد اللاعب الفرنسي من مسافة قريبة بعد فشل تشيلسي في التعامل مع رمية تماس طويلة.

وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل قبل أن يستغل طالبي تمريرة زميله البديل برايان بوبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تاركا الحارس روبرت سانشيز بلا أي فرصة للتصدي للكرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فريق بايرن ميونيخ- رويترز
بايرن يسحق مونشنجلادباخ 3-صفر ليحقق فوزه 13 تواليا في انطلاقة مثالية
الإيطالي يانيك سينر
سينر يتخطى دي مينو ويتأهل لنهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس
رافينيا لاعب برشلونة خلال تدريبات للفريق في دوري أبطال أوروبا في بريطانيا-رويترز
برشلونة يواجه ريال مدريد دون رافينيا وسط تفاقم أزمة الإصابات

الأكثر قراءة

عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟