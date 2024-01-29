سهرة كروية ممتعة.. إنتر ميامي في مواجهة الهلال السعودي الليلة

تحتضن المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، سهرة كروية ممتعة، حيث سيتواجه الهلال السعودي مع إنتر ميامي الأمريكي في أولى مباريات كأس موسم الرياض.

وستكون المباراة هي الأولى التي تقام على أرضية ملعب “المملكة أرينا” الذي أعلن عن استضافته رسميا مباريات الهلال أواخر سبتمبر/ أيلول 2023.

وستشهد بطولة كأس موسم الرياض مشاركة 3 أندية وهم إنتر ميامي الأمريكي الذي وصل إلى الرياض استعدادا للبطولة بتواجد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب ناديي الهلال والنصر السعوديين.

وستقام البطولة بنظام النقاط إذ سيتواجه الهلال مع إنتر ميامي، اليوم، على أن يلعب النصر أمام الفريق الأمريكي في لقاء سمي بـ”الرقصة الأخيرة” التي ستجمع ميسي مع رونالدو مجددا، في الأول من فبراير/ شباط، على أن يشهد يوم 8 فبراير ديربي الرياض بين النصر والهلال.

وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس موسم الرياض التي أقيمت في يناير/ كانون الثاني 2023، شهدت مشاركة فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وحينها انتهت المواجهة بنتيجة 5 – 4 للفريق الفرنسي.