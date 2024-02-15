سواريز يؤكد أن إنتر ميامي سيكون فريقه الأخير

قال لويس سواريز مهاجم أوروجواي الخميس إن نادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم سيكون آخر فريق يلعب له في مسيرته.

ووقع سواريز (37 عاما) عقدا مع إنتر ميامي نهاية العام الماضي ليلعب معه في موسم 2024 بعد فترة قصيرة مع فريق جريميو البرازيلي.

واجتمع سواريز من جديد مع زملائه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، والذين فاز معهم بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني خلال خمس سنوات قضاها مع النادي القطالوني.

وقال سواريز في مقابلة مع محطة ديل سول الإذاعية في بلاده “إنتر ميامي سيكون آخر فريق لي، عائلتي تعرف ذلك بالفعل. لا يوجد موعد محدد بعد، لكن هذه الخطوة الأخيرة.

“أنا مستعد لهذا التحدي، لكن هناك إرهاق لا مفر منه، وفي النهاية أريد أن أحظى بحياة جيدة في المستقبل”.

وشارك سواريز، الذي لعب أيضا مع أياكس وليفربول وأتليتيكو مدريد، في 138 مباراة مع منتخب أوروجواي منذ 2007.

وسيبدأ إنتر ميامي مسيرته في الموسم الجديد لدوري المحترفين الأمريكي بمواجهة ريال سولت ليك في 21 فبراير شباط الجاري.