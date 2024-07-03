سوناي كارتال تتألق وتضرب موعداً مع كوكو جوف في ويمبلدون

أبهرت سوناي كارتال، المتأهلة من التصفيات، الجمهور في بلدها اليوم الأربعاء، بعدما شقت طريقها للفوز 6-3 و5-7 و6-3 في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس على الفرنسية كلارا بوريل المتفوقة عليها بفارق 253 مركزا في التصنيف.

وتأهلت كارتال (22 عاما) بالفوز الذي حققته إلى الدور الثالث لمواجهة لاعبة أخرى تمتع الجمهور هي الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثانية.

وقالت كارتال على الملعب بعد الفوز بالمباراة إثر ضربة مباشرة من على الشبكة “ستكون مباراة صعبة وممتعة. أتمنى أن أجعل الجمهور البريطاني فخورا”.

وتغلبت كارتال المصنفة 298 على الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 29 بالبطولة في الدور الأول، وقالت إنها لم تتوقع أبدا اللعب في ويمبلدون بسبب إصابتها ومرضها في بداية العام.

وقالت “ما حدث يوم الاثنين كان رائعا وتفوقت عليه اليوم. العودة من جديد وتحقيق أكبر انتصاراتي حتى الآن منذ التعافي، أنا فخورة جدا بذلك”.

وكانت كارتال متقدمة في المجموعة الثانية قبل أن تفقد تركيزها وتسمح بعودة بوريل إلى المنافسة.

وقالت المقاتلة كارتال، القادمة من لندن، إنها استخدمت طاقة وحماس الجمهور لإعادة إحياء حظوظها.

وقالت للمشجعين الذين دعموها “حاولت فقط أن أضع كل شيء وراء ظهري، وعندما احتجت الجمهور بشدة ساعدني في المجموعة الثالثة، أدين لكم بهذا يا رفاق اليوم”.

وقالت جوف، التي تغلبت 6-2 و6-1 على الرومانية أنكا تودوني المتأهلة من التصفيات، في وقت سابق اليوم “من الواضح أن مواجهة لاعبة بريطانية ستكون صعبة، خاصة على العشب. أعتقد أنهم يقدمون أداء جيدا دائما لكن بشكل خاص على هذه الأرضية”.