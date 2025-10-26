سيتي يتعرض للهزيمة الأولى منذ أغسطس بخسارته أمام فيلا بهدف كاش

تلقى مانشستر سيتي أول هزيمة له منذ أغسطس آب الماضي، بعدما سجل ماتي كاش هدفا في الشوط الأول، ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على ضيفه في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، محققا بذلك الانتصار الرابع على التوالي للفريق في المسابقة.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 19 من ركلة ركنية نفذها إميليانو بوينديا، إذ وصلت الكرة إلى كاش خارج منطقة الجزاء، ليسددها بقدمه اليسرى نحو الزاوية اليمنى السفلية، ليفشل الحارس جانلويجي دوناروما في التصدي لها.

ونجح دفاع أستون فيلا في تجاوز لحظة فوضوية قرب ساعة من اللعب، بعدما أبعد باو توريس تسديدة سافينيو فوق العارضة.

وفي اللحظات الأخيرة، تم إلغاء هدف لإرلينج هالاند بسبب وجود حالة تسلل في بداية الهجمة، ليعجز الضيوف عن إدراك التعادل.

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بعد انتهاء سلسلته الخالية من الهزائم التي استمرت لتسع مباريات في جميع المسابقات، بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال.

وصعد فيلا إلى المركز السابع، بفارق نقطة واحدة فقط خلف سيتي.