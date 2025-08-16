سيتي يهزم ولفرهامبتون في بداية الدوري بفضل ثنائية هالاند

سجل إرلينج هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-صفر على ولفرهامبتون في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز تيجاني ريندرز وريان شرقي الهدفين الآخرين في ظهورهما الأول مع الفريق الذي جدده بيب جوارديولا فيما يأمل أن يكون أول خطوة نحو محو الصورة الهزيلة التي ظهر بها الموسم الماضي الذي أنهاه ثالثا.

وسجل هالاند، الذي هز الشباك في جميع المباريات الأربع التي خاضها في افتتاح الموسم خلال فترة لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفا في الدقيقة 34 عندما أرسل ريندرز تمريرة عرضية إلى ريكو لويس الذي أرسل تمريرة عرضية منخفضة ليضعها النرويجي في الشباك.

وسجل ريندرز الهدف بعد ثلاث دقائق عندما انقض أوسكار بوب، الذي غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب كسر في الساق، على تمريرة غير متقنة قبل أن يمرر الكرة إلى لاعب الوسط الهولندي الذي سددها في الزاوية البعيدة.

وأكمل هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسميه الأولين مع سيتي، ثنائيته في الدقيقة 61 مستغلا تمريرة بوب.

وخرج هالاند في منتصف الشوط الثاني وحل شرقي محله، مما أنهى آمال النرويجي في تسجيل ثلاثية ثالثة ضد ولفرهامبتون.

واختتم شرقي التسجيل في الدقيقة 81 في بداية مبشرة لفريق فاز باللقب لأربع سنوات متتالية من 2021-24.

وبعدما خرج خالي الوفاض من الموسم الماضي، تعاقد سيتي مع ريندرز، وشرقي، وريان آيت نوري، وجيمس ترافورد، بينما كان جاك جريليش، وكايل ووكر، وكيفن دي بروين من بين اللاعبين الأساسيين الذين غادروا الفريق.

وكان الظهور الأول لريندرز وشرقي مبشرا، وبدا حارس المرمى ترافورد واثقا بعدما شارك بدلا من إيدرسون الذي غاب عن المباراة بسبب المرض.

كانت البداية مؤثرة إذ أحيا المشجعون ذكرى مهاجم ولفرهامبتون السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اللذين توفيا في حادث سيارة في يوليو تموز الماضي.

وكُتب على لافتة ضخمة عبارة “سوف نتذكرك عندما تمشي في حقل الذهب”.

وهتف المشجعون “ديوجو، ديوجو” في الدقيقة 18 – وهو رقم قميص جوتا مع ولفرهامبتون – ووُضع قميصه على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة.