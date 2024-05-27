سيدات لبنان بطلات العرب في الكرة الطائرة الشاطئية!

أحرزت اللاعبتان ميرفت حمزة وميرنا شيخو لقب البطولة العربية الشاطئية بالكرة الطائرة لفئة السيدات التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

كما احتل الفريق اللبناني المؤلف من لارا الناهي ونور حمزة المركز الثاني ونال الميدالية الفضية. وتغلب الفريقان اللبنانيان في الدور نصف النهائي على الفريقين الأردنيَين المضيفَين.

وعند الرجال، حل الفريق اللبناني المؤلف من بول ابو عقل وشربل خويري في المركز الثالث بفوزه على نظيره القطري في مباراة تحديد المركزَين الثالث والرابع، وأحرز الميدالية البرونزية.

وواكب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، وعضو اللجنة الادارية غسان قرداحي ورئيس لجنة الحكام حنا الزيلع ورئيس نادي الشبيبة العاملة بلاط ميشال فرح، مباريات الفرق اللبنانية الأربعة من أرض الملعب.

وهنأ الرئيس السابق للاتحاد ميشال أبي رميا البطلات اللبنانيات اللواتي إحرزنَ مركزَي الصدارة والوصافة في البطولة العربية، كما وجه تهنئة مماثلة لفريق الرجال لحلوله ثالثا في ختام المنافسات.