سيدني يفسخ عقد كوستا لعدم قدرته على مغادرة البرازيل

فسخ سيدني الأسترالي عقد الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا بالتراضي بعد أن قال النادي الأربعاء إن اللاعب الدولي السابق لا يستطيع مغادرة بلاده بسبب مشكلات قانونية قائمة.

وكان كوستا يأمل في إنعاش مسيرته في سيدني عندما وقع عقدا لمدة عامين في العام الماضي لكن لاعب منتخب البرازيل السابق البالغ من العمر 35 عاما لم يشارك مع بطل الدوري الأسترالي خمس مرات منذ مايو أيار.

ورغم تحمل سيدني انتظار كوستا لأكثر من شهرين لتسوية أموره، قال النادي إن “الأمور القانونية والشخصية الجارية” في البرازيل تمنعه من مغادرة بلاده.

وفي النهاية، أخبر كوستا نادي سيدني أنه “لا توجد نهاية في الأفق” لأزمته.

وقال كوستا، الذي فاز بالعديد من الألقاب في أوروبا مع شاختار دونيتسك وبايرن ميونيخ ويوفنتوس “أريد أن أشكر نادي سيدني على منحي فرصة اللعب في أستراليا، لقد كان عاما رائعا”.

وأضاف “آسف للغاية لأنني لا أستطيع العودة في هذا الوقت بسبب الأمور التي يجب أن أحلها في بلادي، لكنني سأتذكر دائما الفترة التي قضيتها في سيدني بمشاعر من الاعتزاز”.

وسيؤدي رحيل كوستا لإتاحة مكان للاعب أجنبي خامس يمكن لسيدني استغلاله في يناير كانون الثاني.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الأسترالي في 17 أكتوبر تشرين الأول.