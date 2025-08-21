سيفيل يتفوق على لايلز في لوزان وهودجكينسون تفوز مجددا

تفوق الجامايكي أوبليك سيفيل على البطل الأولمبي نواه لايلز ليفوز بسباق 100 متر ضمن لقاء لوزان في الدوري الماسي لألعاب القوى أمس الأربعاء بينما واصلت البريطانية كيلي هودجكينسون عودتها الرائعة إلى المضمار في سباق 800 متر.

وتفوق سيفيل على لايلز في لندن الشهر الماضي وكان أداؤه نسخة طبق الأصل تقريبا في سويسرا إذ انطلق العداء الجاميكي بقوة مسجلا 9.87 ثانية رغم هطول أمطار.

وقال سيفيل “يُظهر تسجيلي 9.87 ثانية في تلك الظروف أنه يمكنني أن أكون أسرع بكثير في أي مكان في العالم”.

وهطلت أمطار غزيرة على الملعب الأولمبي في بونتواز طوال المساء، مما بدد أي توقعات بشأن تحطيم الأرقام القياسية العالمية، لكن كورديل تينش بدا مثيرا في سباق 110 أمتار حواجز للرجال وفازت نادين فيسر بسباق الحواجز للسيدات على نحو مفاجئ.

كان سباق 100 متر للرجال هو السباق الأخير في الجدول مما أبقى الجمهور السويسري في الملعب حتى النهاية. وكانت الأنظار تتسلط على لايلز الذي يواصل استعداداته لبطولة العالم الشهر المقبل في طوكيو.

وخسر لايلز، الذي بدأ موسمه فعليا في شهر يوليو تموز بعد إصابة في الكاحل، أمام الجامايكي الآخر كيشان تومسون يوم السبت في سيليزيا، وتركته بدايته السيئة متأخرا أمس قبل أن يخطف المركز الثاني من أكيم بليك.

وقال لايلز “كان رد فعلي سيئا للغاية عند الانطلاق. كان ذلك هو الخطأ الوحيد”.

وأضاف “فنيا، شعرت بأنني في حالة جيدة، كانت عملية الإحماء جيدة، لكن بمجرد أن تفوتك الانطلاقة في هذا المستوى فإن السباق ينتهي أساسا. هدفي التحسن خاصة فيما يتعلق بنقطة الانطلاق في السباقات قبل التوجه إلى طوكيو لخوض بطولة العالم”.

وسجل كل من بليك ولايلز 10.02 ثانية بينما سيمنح فوز سيفيل العداء الجامايكي المزيد من الثقة قبل التوجه إلى طوكيو.

وقال سيفيل “حققت زمنا جيدا. تغلبت على البطل الأولمبي مرتين في لندن وهنا، هذا يمنحني الكثير من الثقة قبل التوجه إلى بطولة العالم”.

هودجكينسون تتعافى

حققت البطلة الأولمبية هودجكينسون عودة مذهلة في سيليزيا في أول سباق لها منذ باريس في أغسطس آب الماضي إذ بددت هودجكينسون أي شكوك حول مؤهلاتها في بطولة العالم بعد موسم عطلته إصابات في عضلات الفخذ الخلفية.

وعززت البريطانية هذا الأداء بفوز مريح في زمن قياسي لهذا اللقاء قدره 1:55.69 دقيقة بعد أن تقدمت في المسار المستقيم ووسعت صدارتها في آخر 100 متر.

واكتفت زميلة هودجكينسون في التدريب جورجيا هانتر بيل بالمركز الثالث بعد أن لحقت بها السويسرية أودري فيرو قبل خط النهاية.

وحقق الأمريكي تينش فوزا مريحا في سباق الحواجز إذ سجل 12.98 ثانية متقدما على مواطنه جمال بريت (13.13 ثانية).

ويبدو أن تينش هو المرشح الأوفر حظا للفوز في طوكيو حيث يواصل موسمه الرائع بعد أن سجل أسرع زمن هذا العام (12.87) في مايو أيار.

وقال تينش “كنت في حالة رائعة خلال فترة الإحماء، هذا هو الطقس الذي يناسبني”.

واكتفت البطلة الأولمبية ماساي راسل بالمركز الثاني في سباق 100 متر حواجز للسيدات إذ انطلقت الهولندية فيسر في المقدمة مبكرا ولم تتراجع أبدا مسجلة 12.45 ثانية بينما حلت حاملة الرقم القياسي العالمي توبي أموسان في المركز الخامس.

وقالت راسل التي سجلت 12.53 ثانية “في هذا الطقس يكون كل التركيز على إنهاء السباق بأفضل صورة. الظروف تتحدث عن نفسها، لكنني سعيدة بإنهاء السباق في المراكز الثلاثة الأولى”.

وأضافت “الهدف الآن هو البقاء في صحة جيدة وتركيز كل الجهود نحو طوكيو”.

وتألق الأمريكي جوش هوي في الأمتار الأخيرة ليفوز بسباق 800 متر للرجال متقدما على البطل الأولمبي الكيني إيمانويل وانيوني وتفوق البلجيكي إيزاك كيميلي على غرانت فيشر صاحب الميدالية البرونزية الأولمبية ليفوز بسباق 5000 متر للرجال.