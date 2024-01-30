سيكسرز بدون أفضل هدافيه يتعثر أمام بليزرز

سجل جيريمي جرانت 27 نقطة وأضاف مالكولم بروجدون 24 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليساعدا بورتلاند تريل بليزرز للفوز 130-104 على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وخاض سيكسرز المباراة بدون جويل إمبيد أفضل لاعب الموسم الماضي ومتصدر قائمة مسجلي الفريق بسبب إصابة في ركبته تسببت أيضا في غيابه للمباراة الثانية على التوالي.

وغاب أيضا تايرس ماكسي، الثاني في قائمة مسجلي الفريق هذا الموسم، بسبب إصابة في الكاحل وذلك للمباراة الثانية على التوالي.

واستحوذ بورتلاند على الأفضلية بفضل هيمنته على الشوط الثاني ليفوز للمرة الخامسة في آخر 16 مباراة ويحقق أعلى فارق فوز له هذا الموسم.

وسجل سكوت هندرسون 22 نقطة بعد مشاركته كبديل وأضاف دياندر إيتون 18 نقطة وأحرز أنفيرني سيمونز 15 نقطة لتريل بليزرز.

وفي المقابل سجل كيلي أوبر جونيور 25 نقطة لفيلادلفيا الذي تعرض لثاني أسوأ فارق هزيمة هذا الموسم. وأضاف باتريك بيفرلي 14 نقطة وبول ريد 11 نقطة لسيكسرز.

وأطلق فيلادلفيا خمس من 29 رمية (17.2 بالمئة) من خارج القوس وأنهى المباراة بنسبة 44.6 بالمئة من رميات الفريق في الملعب.

واستحوذ جاباري ووكر على 12 كرة مرتدة لبورتلاند الذي تفوق على سيكسرز 72-49 في الشوط الثاني.

وفي باقي مباريات الليلة الماضية، خسر تشارلوت هورنتس 113-92 على أرضه أمام نيويورك نيكس، فيما تغلب كليفلاند كافاليرز 118-108 على ضيفه لوس أنجليس كليبرز.

وانتصر بوسطن سيلتيكس 118-112 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز، وبروكلين نيتس على ضيفه يوتا جاز 147-114، فيما خسر ميامي هيت 118-105 على أرضه أمام فينكس صنز.

وخسر سان أنطونيو سبيرز 118-113 أمام مضيفه واشنطن ويزاردز، وكذلك خسر ممفيس جريزليز أمام مضيفه سكرامنتو كينجز 103-94.

وفاز مينيسوتا تمبرولفز خارج أرضه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 107-101، بينما حقق هيوستون روكتس انتصارا كبيرا 135-119 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز.

وتغلب دالاس مافريكس 131-129 على ضيفه أورلاندو ماجيك، فيما انتصر دنفر ناجتس 113-107 على ميلووكي باكس.