سيلتا فيغو ينفصل عن مدربه بنيتز عقب الخسارة من ريال مدريد

‬أعلن سيلتا فيجو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء انفصاله عن مدربه رافائيل بنيتز وجهازه الفني بعد ثمانية شهور من تعيينهم.

ويحتل سيلتا المركز 17 في الدوري برصيد 24 نقطة متقدما بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط بعد خسارته 4-صفر على ملعب المتصدر ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

وقال سيلتا في بيان إن الفريق “لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي” خلال فترة قيادة مدرب ريال مدريد وليفربول وتشيلسي السابق.

وأضاف البيان “يود النادي أن يعرب لرافائيل بنيتز ومساعديه عن خالص امتنانه للإخلاص والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم”.

ويحل سيلتا ضيفا على إشبيلية صاحب المركز 14 يوم الأحد المقبل.