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سيلتيكس يتغلب على وريورز ويحقق انتصاره الـ11 على التوالي

منذ ساعة واحدة
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ساهمت هيمنة بوسطن سيلتيكس في الشوط الأول له بتمديد انتصاراته إلى 11 مباراة متتالية بفوزه على ضيفه جولدن ستيت وريورز 140-88 في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي أقيمت الليلة الماضية.

وسجل بوسطن 15 من 24 رمية ثلاثية في أول ربعين من المباراة وتقدم 82-38 في نهاية الشوط الأول. وكان فارق 44 نقطة في الشوط الأول الأكبر في تاريخ الفريق.

وتأخر وريورز بفارق 45 نقطة في الربع الثاني. وأراح الفريقان اللاعبين الأساسيين لكل أو معظم فترات الشوط الثاني.

وكان جايلين براون أفضل مسجلي بوسطن برصيد 29 نقطة وأضاف جيسون تيتوم 27 نقطة في عيد ميلاده 26. وسجل بوسطن 25 من 49 رمية ثلاثية بنسبة 51 بالمئة خلال انتصاره.

وسجل ليستر كينونز 17 نقطة لوريورز الذي تأخر 115-62 بعد الربع الثالث. وتفوق بوسطن بفارق 56 نقطة في الربع الرابع.

وأحرز ستيفن كري أربع نقاط فقط خلال المباراة ولم يشارك في الشوط الثاني.

وفي باقي المباريات، خسر دالاس مافريكس 120-116 على أرضه أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وكذلك خسر مينيسوتا تمبرولفز على أرضه بفارق نقطة واحدة 89-88 أمام لوس انجليس كليبرز.

وفاز أورلاندو ماجيك 113-91 على ديترويت بيستونز، وتورونتو رابتورز 111-106 على ضيفه تشارلوت هورنتس.

وتغلب سان أنطونيو سبيرز 117-105 على إنديانا بيسرز، فيما خسر كليفلاند كافاليرز 107-98 أمام نيويورك نيكس، بينما خسر فينكس صنز 118-110 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر.

    المصدر :
  • رويترز

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