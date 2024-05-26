سيلتيكس يتقدم 3-صفر في نهائي القسم الشرقي بفوز مثير على بيسرز

سجل جرو هوليداي رمية ثلاثية حاسمة قبيل النهاية وانتزع الكرة من المنافس في توقيت قاتل خلال الثواني الأخيرة ليساعد فريقه بوسطن سيلتيكس في الفوز 114-111 على إنديانا بيسرز في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في إنديانابوليس الليلة الماضية.

وأحرز جيسون تيتوم 36 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه ليتقدم بوسطن 3-صفر في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأضاف جايلين براون 24 نقطة وسجل آل هورفورد سبع رميات ثلاثية، وهو أعلى عدد في مسيرته، ليبلغ عدد النقاط التي سجلها في المباراة 23 لصالح سيلتيكس المصنف الأول.

وأهدر آرون نسميث لاعب إنديانا رمية ثلاثية مع انتهاء زمن المباراة.

وأحرز أندرو نيمبهارد أعلى عدد من النقاط في مسيرته وهو 32 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه في بيسرز المصنف السادس.

وأضاف تي.جيه ماكونيل 23 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله مايلز تيرنر 22 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

كما سجل باسكال سياكام 22 نقطة لصالح إنديانا الذي خسر على أرضه لأول مرة في سبع مباريات بالأدوار الإقصائية الحالية.

وستقام المباراة الرابعة غذا الاثنين في إنديانابوليس.

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