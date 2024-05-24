"سيلتيكس" يفوز 2-صفر على "بيسرز" بنهائي كرة السلة الأمريكي

سجل جايلين براون أعلى عدد من النقاط وهو 40 نقطة ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 126-110 على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة الثانية بين الفريقين من سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ونجح براون في 14 من أصل 27 محاولة للتسجيل واستحوذ على خمس كرات مرتدة.

وتقدم بوسطن بفارق 13 نقطة بعد ثلاثة أرباع ولم يقترب بيسرز منه بأقل من 11 نقطة في الربع الرابع.

ومنح الفوز بوسطن التقدم 2-صفر في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الثالثة في إنديانابوليس غدا السبت. وفاز سيلتيكس بالمباراة الأولى 133-128 في الوقت الإضافي.

قال براون “أعتقد أننا تكيفنا بشكل أفضل قليلا في المباراة الثانية… لا زلت أعتقد أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلا لذا نتطلع إلى القيام بذلك في المباراة الثالثة”.

وأحرز كل من جيسون تيتوم وديريك وايت 23 نقطة لصالح سيلتيكس. وسجل آل هورفورد ست نقاط واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

وكان باسكال سياكام أفضل مسجلي بيسرز برصيد 28 نقطة وأضاف زميله أندرو نيمبهارد 16 نقطة للفريق.