سيلتيكس يكتسح بيسرز ويحجز مقعده في نهائي دوري السلة الأمريكي

سجل ديريك وايت رمية ثلاثية من جانب الملعب قبل 45 ثانية على النهاية ليقود فريقه بوسطن سيلتيكس لاكتساح إنديانا بيسرز 4-صفر في نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد انتصاره 105-102 على مضيفه في إنديانابوليس الليلة الماضية.

وأحرز جايلين براون 29 نقطة وأضاف جيسون تيتوم 26 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة إلى زملائه في بوسطن المصنف الأول الذي حجز مقعده في النهائي للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

وسجل أندرو نيمبارد 24 نقطة وأرسل عشر تمريرات حاسمة هي الأعلى في مسيرته في الأدوار الإقصائية لصالح بيسرز المصنف السادس.

وعوض بوسطن تأخره بفارق تسع نقاط في الربع الأخير قبل أن يحسم الفوز بالمباراة بفارق ثلاث نقاط.

وسيلتقي سيلتيكس في النهائي مع الفائز من نهائي القسم الغربي بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبرولفز.

ويملك مافريكس فرصة التأهل إلى النهائي لأول مرة منذ فوزه باللقب عام 2011 عندما يلتقي مع مينيسوتا في دالاس اليوم الثلاثاء في المباراة الرابعة في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ويتقدم مافريكس 3-صفر قبل المباراة الرابعة.