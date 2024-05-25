سيلتيك يحتفظ بلقب كأس اسكتلندا بفوز صعب على منافسه اللدود رينجرز

تغلب سيلتيك 1-صفر على رينجرز في نهائي حذر لكأس اسكتلندا لكرة القدم على ملعب هامبدن بارك اليوم السبت بعدما سجل آدم إيداه هدفا في الدقيقة الأخيرة ليحصد فريق المدرب بريندان رودجرز ثنائية الدوري والكأس.

وبعد انتهاء الشوط الأول بدون أهداف اعتقد رينجرز أنه سجل من ركلة ركنية عن طريق عبد الله سيما عند القائم البعيد لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الذي أظهر أن نيكولا راسكين ارتكب خطأ ضد جو هارت حارس سيلتيك.

وتقدم سيلتيك في النهاية عندما راوغ باولو برناردو في الثلث الأخير وأطلق تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء تصدى لها جاك بوتلاند، لكن إيداه كان في المكان المناسب ليتابع الكرة المرتدة.

وعزز سيلتيك رقمه القياسي بالفوز بالكأس للمرة 42، بينما أنهى رينجرز، الفائز بكأس الرابطة، الدوري والكأس في المركز الثاني هذا الموسم.