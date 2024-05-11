"سيلتيك" يعزز صدارته لدوري اسكتلندا بالفوز على عشرة لاعبين من "رينغرز"

اقترب سيلتيك من الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا بعد الفوز 2-1 على عشرة لاعبين من رينغرز في قمة مليئة بالأحداث اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، ليتقدم بفارق ست نقاط في صدارة الترتيب.

ووضع مات أورايلي صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية القريبة قبل أن يضع جون لوندسترام مدافع رينجرز تمريرة دايزن مايدا بالخطأ في مرماه بعدها بثلاثة دقائق ليضاعف تقدم سيلتيك.

وقلص رينجرز الفارق بعد دقيقتين بضربة رأس لعبها سيريل ديسير من مدى قريب، لكن الأمور ساءت للفريق الزائر قبل الاستراحة بعد طرد لوندسترام لتدخله العنيف على أليستر جونستون.

وتصدى الحارس جاك بوتلاند لركلة جزاء نفذها أورايلي في الدقيقة 55 ليحافظ على فرصة رينجرز، صاحب المركز الثاني، في العودة في المباراة لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع سيلتيك من التقدم إلى 87 نقطة قبل جولتين على نهاية الدوري.