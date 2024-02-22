سيلتيك يعلن اعتزال حارس المرمى جو هارت بنهاية الموسم

أعلن سيلتيك المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم الخميس أن حارس مرماه جو هارت سيعتزل بنهاية الموسم الجاري.

وذكر سيلتيك عبر موقعه الرسمي “نادي سيلتيك لكرة القدم ينشر أنباء من حارس المرمى جو هارت، إذ أنه أعلن أنه سيعتزل لعب كرة القدم في نهاية الموسم”.

وأضاف أن الحارس البالغ عمره 36 عاما أبلغ النادي بالقرار مؤخرا وأراد الجلوس مع صديقه المقرب جيمي إدواردز، الذي يتولى مهمة الإعداد الذهني له منذ أعوام، لتوضيح القرار لمشجعيه.

وقال سيلتيك إن كل من في النادي يودون تقديم خالص الشكر لجو على مساهمته الرائعة والمستمرة مع النادي.

ومن جانبه، قال بريندان رودجرز مدرب سيلتيك “جو استمتع بمسيرة رائعة وأعرف أن اللعبة ستخسر الكثير عندما يعتزل أخيرا كرة القدم في الصيف… لكل ما قدمه في كرة القدم، جو يستحق إشادة هائلة ويستحق التهاني”.

وكان جو هارت قد انضم إلى سيلتيك بعقد لمدة ثلاثة أعوام قادما من توتنهام في أغسطس آب 2021 .

وتوج جو هارت، الذي شارك في 75 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين خلال 12 عاما قضاها مع مانشستر سيتي، الذي توج معه أيضا بلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في كأس الرابطة.