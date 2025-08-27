سيلتيك يغيب عن دوري الأبطال وبودو غليمت وبافوس يتأهلان لأول مرة

خرج سيلتيك، بطل أوروبا السابق، من الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر الخسارة 3-2 بركلات الترجيح أمام كيرات من قازاخستان عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

وانتهت مباراة الإياب أمس الثلاثاء بخيبة أمل لسيلتيك إذ أهدر الفريق ثلاث ركلات ترجيح منها ركلة حاسمة نفذها دايزن مايدا.

وسيشارك كيرات في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وهو ثاني فريق من قازاخستان يحقق هذا الإنجاز بعد أستانا في 2015.

وضمن بودو غليمت النرويجي وبافوس القبرصي الظهور الأول لهما في المسابقة بعد عبور الدور التأهيلي.

وامتدت المباراة لوقت إضافي ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك مع ندرة الفرص لتنتهي بالتعادل السلبي وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في جلاسجو.

وكاد لوك ماكوان لاعب سيلتيك أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 112 بتسديدة من مسافة قريبة، لكن حارس كيرات تيميرلان أناربيكوف تصدى للكرة ببراعة.

وتأهل بودو غليمت، الذي بلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، إلى مرحلة الدوري في دوري الأبطال رغم خسارته 2-1 على ملعب شتورم غراتس النمساوي إذ حقق الفريق النرويجي انتصارا كبيرا على ملعبه 5-صفر الأسبوع الماضي ليفوز بمجموع المباراتين 6-2.

وسيكون للنرويج فريق في المسابقة للمرة الأولى منذ 2007 حين شارك روزنبورج.

وفي قبرص، احتفل فريق بافوس ببلوغه مرحلة الدوري بدوري الأبطال بعد تفوقه على رد ستار بلجراد 3-2 في مجموع المباراتين.

وسجل يايا هدفا في الدقيقة 89 ليجعل النتيجة 1-1 وأفلت صاحب الضيافة من الضغط خلال عشر دقائق تقريبا من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنطلق الاحتفالات في المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وستسحب قرعة مرحلة الدوري غدا الخميس في موناكو ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من مبارياتها بين 16 و18 سبتمبر أيلول.