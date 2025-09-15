سيمبو يخطف ذهبية الماراثون من بيتروس في نهاية تاريخية بالسبق الضوئي

‬‬ انتزع ألفونس فليكس سيمبو الميدالية الذهبية بالسبق الضوئي لأول مرة في سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الاثنين، متفوقا على الألماني أمانال بيتروس في سباق مثير حتى خط النهاية ليمنح تنزانيا لقبها العالمي الأول.

وأظهر السبق الضوئي أن السباق الذي بلغ طوله 42.195 كيلومتر حُسم بفارق ثلاثمائة من الثانية بعد أن اندفع سيمبو متجاوزا بيتروس الذي مد رأسه عند خط النهاية، وهو ما كان أقل من الفارق الذي بلغ 0.05 ثانية بين صاحبي الذهبية والفضية في نهائي سباق 100 متر للرجال أمس الأحد.

وحصل سيمبو وبيتروس على نفس الزمن البالغ ساعتان وتسع دقائق و48 ثانية، إذ فاز الألماني بالميدالية الفضية رغم تصدره للمنافسين عند دخول المتصدرين استاد طوكيو الوطني. أما الإيطالي إلياس عواني فحصل على البرونزية بزمن قدره ساعتان وتسع دقائق و53 ثانية.

وقال سيمبو (33 عاما) “عندما دخلنا الملعب لم أكن متأكدا من الفوز. لم أكن أعرف أنني فزت. لكن عندما رأيت شاشات الفيديو وأنا في صدارة النتائج، شعرت بالارتياح”.

وكانت النهاية أقرب من بطولة عام 2001 في إدمونتون عندما تفوق الإثيوبي جيزاهين أبيرا على الكيني سيمون بيوت بفارق ثانية واحدة.

وفاز الجنوب أفريقي جوسيا ثيوجواين بأقرب مسافة لماراثون الرجال في الألعاب الأولمبية بفارق ثلاث ثوان عن الكوري الجنوبي لي بونج-جو في أولمبياد أتلانتا عام 1996.

وهذا أول لقب عالمي لسيمبو، الذي فاز ببرونزية سباق الماراثون في بطولة العالم بلندن عام 2017 واحتل المركز الثاني في ماراثون بوسطن في أبريل نيسان الماضي.

وأعاد سيمبو الهيمنة إلى شرق أفريقيا على المسافات الطويلة صباح اليوم بعد أن أصبح الفرنسي جيمي جريسييه أول رجل يُولد خارج المنطقة يفوز بلقب سباق عشرة آلاف كيلومتر منذ أكثر من 40 عاما.

وانطلق السباق الذي أقيم في الصباح الباكر بحادث آخر يذكرنا بسباقات السرعة أكثر من سباقات التحمل والقدرة عندما تسرع الكيني فينسنت كيبكيموي نجيتيتش وانطلق قبل صفارة البداية، مما أعاد بدء السباق.

وأعقب ذلك المزيد من المفاجآت مع تراجع اثنين من أسرع العدائين في السباق، هما الإثيوبيان تاديسي تاكيلي وديريسا جيليتا، اللذان فازا بالميدالية الذهبية والفضية في ماراثون مدينة طوكيو في مارس آذار الماضي، قبل أقل من عشرة كيلومترات من النهاية.

كان السباق مفتوحا على مصراعيه في معظم المسافة، مع وجود عشرات العدائين في مجموعة المقدمة بعد حوالي 90 دقيقة من البداية.

ثم بدأت المجموعة تتضاءل تدريجيا لتتلاشى بعضها مع حرارة الصباح الباكر، تاركة سيمبو وبيتروس وعواني بعيدا عن الجميع عند دخول الاستاد.

وبدا أن بيتروس، المولود في إريتريا، في طريقه لإعادة اللقب إلى أوروبا حتى انطلق سيمبو بقوة في اللحظات الأخيرة وتفوق عليه عند خط النهاية.

وقال بيتروس “عند خط النهاية كنت أفكر في الفوز، لذلك أشعر بحزن شديد. لكن عليّ تقبل الأمر. كرياضي عليك أن تتعلم من أجل الغد، وأن تتدرب بجدية والمضي قدما وأن تكون راضيا بالميدالية الفضية”.

بول تتألق في تصفيات سباق 400 متر حواجز للسيدات

في منافسات أخرى في صباح اليوم الثالث من البطولة، تأهلت حاملة اللقب فيمكي بول بسهولة إلى قبل النهائي في سباق 400 متر حواجز للسيدات في 53.75 ثانية.

ومن المتوقع أن تحتفظ العداءة الهولندية بلقبها بعد أن قررت حاملة الرقم القياسي العالمي سيدني ماكلولين-ليفرون المنافسة في سباق 400 متر بدلا من الحواجز.

وتأهلت بطلة أولمبياد ريو دليلة محمد بزمن 53.80 ثانية لتثبت قوتها رغم بلوغها 35 عاما مستهدفة الفوز بلقبها العالمي الثاني لتتوج مسيرتها.

لكن الكندية الشابة سافانا ساذرلاند، ثالث أسرع امرأة في العالم هذا العام، احتلت المركز الخامس في التصفيات الأخيرة، ولم يكن زمنها البالغ 55.68 ثانية كافيا لجعلها ضمن “أسرع الخاسرين”.

وتأخرت تصفيات القفز بالزانة للسيدات بسبب مشكلة فنية لكن المنافسة كانت قصيرة نسبيا بعدما حدد المنظمون الحد الأقصى عند 4.60 متر وقادت المرشحة للفوز بالميدالية الذهبية كاتي مون 13 امرأة أخرى للنهائي.

لكن البريطانية مولي كودري بطلة العالم السابقة داخل الصالات لم تكن بينهن بعد إصابتها في كاحلها خلال الإحماء مما اضظهرها للانسحاب.

وتقاسمت الأمريكية مون لقب بطولة العالم 2023 مع بطلة أولمبياد باريس نينا كينيدي، التي لم تتمكن من السفر إلى طوكيو بسبب إصابة في الساق.

وقاد بطل الأولمبياد والعالم إيثان كاتزبيرج المتنافسين الرئيسيين على الميداليات في تصفيات الاطاحة بالمطرقة للرجال برمية بلغت 81.85 متر وهي المحاولة الوحيدة التي تجاوزت علامة 80 مترا.

وسجلت بطلة أولمبياد طوكيو بيروث شيموتاي أسرع زمن في تصفيات سباق 3000 متر موانع للسيدات، حيث فازت العداءة الأوغندية بالسباق الثالث من التصفيات بزمن قدره تسع دقائق و07.68 ثانية.

وفازت بطلة العالم والأولمبياد البحرينية وينفريد يافي بالتصفيات الثانية الأبطأ مسجلة 9:15.63 دقائق، فيما كان الزمن الذي سجلته الفائزة ببرونزية بطولة العالم والأولمبياد الكينية فيث شيروتيش وقدره 9:13.95 دقائق كافيا لتأهلها.