سيميوني: المباراة تتطلب مستويات عالية جدا من التركيز

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن فريقه يجب أن يكون في كامل تركيزه ليحقق الفوز في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إنتر ميلان غدا الأربعاء.

ويأمل أتليتيكو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام قادش المهدد بالهبوط في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، في تعويض خسارته 1-صفر في الذهاب الشهر الماضي في ميلانو.

وسيطر إنتر على مباراة الذهاب وحرم الدفاع القوي لأصحاب الأرض أتليتيكو من أي محاولات على المرمى.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي الثلاثاء “أتفهم كل ما يحدث لنا.

“كنا نقدم موسما جيدا للغاية حتى مباراتنا على ملعبنا أمام أتليتيك بيلباو، وكنا ننافس، (بينما) في المباريات القليلة الماضية لم يحافظ الفريق على المستوى الذي كان يلعب به، ونأمل أن نواصل التطور والاستفادة من الدروس التي تعلمناها.

“(أمام إنتر) تتطلب المباراة مستويات عالية جدا من التركيز ومن يملك هذا المستوى سيفوز”.