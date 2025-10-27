الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيميوني وبايينا يهزان الشباك وأتليتيكو يعزز سجله الخالي من الهزائم

منذ 32 دقيقة
لاعبو أتليتيكو مدريد

لاعبو أتليتيكو مدريد (رويترز)

A A A
طباعة المقال

عزز أتليتيكو مدريد سجله الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى تسع مباريات بفوزه 2-صفر على مضيفه ريال بيتيس بفضل هدفي جوليانو سيميوني وأليكس بايينا.

وبهذا الفوز تقدم أتليتيكو للمركز الرابع في الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 27 نقطة بينما يحتل بيتيس المركز السادس برصيد 16 نقطة.

بدأ أتليتيكو المباراة بقوة تحت المطر في إشبيلية وافتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة من سيميوني.

ووسع تقدمه من هجمة مرتدة عبر بايينا قبل الاستراحة.

وعاد بيتيس بقوة في الشوط الثاني، وكاد عبد الصمد الزلزولي أن يقلص النتيجة حين ارتطمت تسديدته من ركلة حرة بالعارضة في الدقيقة 58.

لكن أتليتيكو مدريد نجح في الصمود أمام الضغط ليخرج بالنقاط الثلاث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

داني كاربخال
كاربخال قائد ريال مدريد سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل
كيفن دي بروين
ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام.. والسبب؟
لاندو نوريس
ستيلا: نوريس وبياستري بوسعهما المنافسة بثقة على لقب فورمولا 1 دون أفضلية لأحدهما على الآخر

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟