سيميوني يتحدث عن تحضيرات أتليتيكو لمواجهة دورتموند: "مستعدون للمعاناة"

أعرب دييجو سيميوني، مدرب أتليتيكو مدريد، عن توقعاته بمواجهة صعوبات كبيرة عندما يسافر فريقه لمواجهة بروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهم الصعب 2-1 على ضيفهم أمس الأربعاء.

وسيطر أتليتيكو، الذي يسعى للتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سبع سنوات، على الشوط الأول في استاد ميتروبوليتانو وتقدم 2-صفر عبر رودريجو دي بول وصمويل لينو.

لكن كان عليه أن يتحمل ضغطا كبيرا في الدقائق الأخيرة من دورتموند الذي سجل هدفا عبر سيباستيان آلير ثم سدد مرتين في إطار المرمى.

وقال سيميوني للصحفيين “(لعبنا) بضغط جيد وخطفنا الكرة وأجبرنا المنافس في الشوط الأول تقريبا على عدم وجود أي فرص تهديفية له في المباراة.

“الآن سنذهب إلى ملعبهم وندرك أننا سنجد فريقا قويا يضم الكثير من اللاعبين الذين سيهاجمون مرمانا. سيتعين علينا أن نعاني ونستفيد من المساحات.

“بعد مشاهدة مباريات ذهاب دور الثمانية الأربع نجد أن الفوز ليس سهلا لذلك نحن سعداء بالانتصارسخ”.

ويستضيف أتليتيكو فريق جيرونا في الدوري يوم السبت المقبل قبل أن يسافر إلى ألمانيا لخوض مباراة الإياب ضد دورتموند في 16 أبريل نيسان الحالي.