سيميوني يقول إن على أتليتيكو إثبات أحقيته بالوجود بين نخبة فرق أوروبا

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد “إن فريقه يجب أن يثبت أحقيته بالوجود بين أفضل ثمانية فرق في القارة بينما يستعد لاستضافة بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الأربعاء”.

وفاز أتليتيكو، الذي ابتعد تقريبا عن سباق الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الرابع متأخرا بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ثلاث مرات في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات.

واحتاج الفريق إلى ركلات الترجيح ليتغلب على إنتر ميلان، وصيف بطل النسخة الماضية، ليبلغ دور الثمانية بعد انتهاء مواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء “نحتاج فقط إلى الخروج وإظهار ما يلزم للبقاء في هذه المسابقة.

“ربما يكون دورتموند هو الفريق الذي يلعب بأكبر قدر من القوة بين أولئك الذين تأهلوا إلى دور الثمانية.

“نحن بحاجة إلى لعب مباراة مهمة ونحتاج إلى أن تساندنا جماهيرنا كما هو الحال دائما”.

ويواجه أتليتيكو منافسه دورتموند الذي جاء في صدارة مجموعة صعبة بوجود باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل يونايتد، ودون مزية خوض مباراة الإياب على أرضه. وعانى الفريق الإسباني خارج ملعبه لكنه قدم أداء أفضل في ملعب ميتروبوليتانو.

وخسر أتليتيكو مباراتين فقط على أرضه في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، كما ألحق بمنافسه المحلي ريال مدريد الهزيمتين الوحيدتين هذا الموسم وسط الجماهير الصاخبة مع أنطون جريزمان المتألق الذي كان يقدم أحد أفضل مواسمه حتى تعرض لإصابة في الكاحل في مباراة الذهاب ضد إنتر في فبراير شباط الماضي.