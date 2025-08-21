سينر يبدأ مشواره في أميركا المفتوحة بمواجهة كوبريفا

حصل حامل اللقب يانيك سينر، الذي يتعافى من مرض اصابه، على طريق أكثر سهولة نحو نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مقارنة بكارلوس ألكاراز بينما ستخضع أرينا سبالينكا لاختبار صعب في مساعيها للاحتفاظ بلقبها بعد سحب قرعة البطولة اليوم الخميس.

وبرزت صحة المصنف الأول سينر بشكل واضح على السطح منذ انسحابه من نهائي بطولة سينسيناتي يوم الاثنين الماضي، وهو متراجع أمام عن كارلوس ألكاراز بنتيجة 5-صفر. ثم انسحب لاحقا من منافسات الزوجي المختلط في نيويورك، والتي انتهت فيما بعد.

ويفتتح سينر، الذي زاد رصيده من ألقاب البطولات الأربع الكبرى إلى أربعة بفوزه في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون هذا العام، مشواره بمواجهة التشيكي فيت كوبريفا وقد يواجه المصنف الخامس جاك دريبر في دور الثمانية، والمصنف الثالث ألكسندر زفيريف في قبل النهائي، وألكاراز في النهائي.

وسيبدأ ألكاراز، حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة، مشواره في البطولة بمواجهة الأمريكي ريلي أوبيلكا، وقد يتضمن طريقه إلى النهائي مواجهة في دور الثمانية مع بن شيلتون والمصنف الرابع تايلور فريتز في الدور قبل النهائي.

وفي منافسات السيدات، ستبدأ المصنفة الأولى سبالينكا مشوارها بمواجهة ريبيكا ماساروفا، وقد تتضمن مبارياتها خلال البطولة التي تستمر لأسبوعين مواجهة في دور الثمانية مع جاسمين باوليني، وصيفة بطلة سينسيناتي، ومباراة في قبل النهائي مع جيسيكا بيجولا.

وقد تواجه بطلة ويمبلدون إيجا شيانتيك، التي فازت للتو ببطولة سينسيناتي الاستعدادية، أماندا أنيسيموفا في دور الثمانية.