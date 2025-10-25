سينر يتخطى دي مينو ويتأهل لنهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس

تغلب المصنف الأول يانيك سينر على أليكس دي مينو 6-3 و6-4 اليوم السبت ليتأهل إلى نهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس للمرة الثانية، ويمدد سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 20 مباراة على الملاعب الصلبة المغلقة.

وحقق سينر اليوم الفوز 50 له على المصنفين العشرة الأوائل، ليتأهل إلى النهائي الثامن له هذا الموسم، وينتظر الفائز في مباراة قبل النهائي الأخرى بين ألكسندر زفيريف ولورنسو موسيتي.

وقدم سينر، بطل فيينا عام 2023، انطلاقة هائلة في المباراة، إذ سيطر على الأشواط الأربعة الأولى وكسر إرسال منافسه مرتين ليحقق تقدما كبيرا بنتيجة 4-صفر في 15 دقيقة.

وتمكن دي مينو المصنف الثالث من الفوز بأربع نقاط فقط خلال تلك البداية السريعة قبل أن يتمكن الأسترالي أخيرا من كسر إرسال المصنف الأول.

وبينما كان الجمهور يهتف لإبداء تقديره لدي مينو، تراجع سينر بعض الشيء وهو ما أتاح الفرصة أمام المصنف الثالث للعودة لفترة وجيزة.

لكن دي مينو تعرض للإحباط مع تقدم سينر 5-3إذ أطلق الإيطالي ضربة أمامية قوية تجاوزت دي مينو، الذي لم يسعه إلا أن يحني رأسه بخيبة أمل في نهاية تبادل طويل، قبل أن يحسم سينر المجموعة الأولى.

وأظهر دي مينو مزيدا من الإصرار في المجموعة الثانية إذ تبادل اللاعبان كسر الإرسال، لكن قوة ودقة اللاعب الإيطالي كانت أصعب من أن تُقاوم، وكسر إرسال منافسه مجددًا ليتقدم 4-3، ولم يتمكن الأسترالي من الصمود أمام الضغط المتواصل.

وبعد تقدم سينر 5-4، فاز بشوط إرساله دون خسارة أي نقطة ليحسم المباراة، مواصلا بذلك سجله المثالي أمام دي مينو بتحقيق الانتصار 12 دون هزيمة.