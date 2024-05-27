"سينر" يتغلب على "يوبانكس" بسهولة ليبلغ الدور الثاني في "رولان غاروس"

بدا أن الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميا، قد تعافى تماما من الإصابة ليتغلب على الأمريكي كريستوفر يوبانكس 6-3 و6-3 و6-4 في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين.

وانسحب سينر، بطل أستراليا المفتوحة، من بطولة مدريد المفتوحة وغاب عن بطولة روما للأساتذة بسبب إصابة في الفخذ لكنه عاد إلى مستواه في رولان جاروس ليقصي يوبانكس من الدور الأول للعام الثاني على التوالي.

وكسر اللاعب الإيطالي إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى ليتقدم 4-1 قبل أن يكسر يوبانكس إرسال منافسه لكن سينر حسم المجموعة بكسر إرسال آخر واحتاج إلى كسر إرسال اللاعب الأمريكي مرة واحدة فقط في كل من المجموعتين التاليتين ليحجز مقعده في الدور الثاني.

وسيلعب سينر، الذي يمكن أن يصبح المصنف الأول عالميا للمرة الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، مع الفرنسي ريشار جاسكيه المشارك ببطاقة دعوة.