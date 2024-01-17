سينر يتقدم للدور الثالث في أستراليا المفتوحة للتنس

واصل يانيك سينر الأداء القوي ليتأهل إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة للتنس للعام الثالث تواليا بفوز ساحق 6-2 و6-2 و6-2 على الهولندي الصاعد من التصفيات ياسبر دي يونج اليوم الأربعاء.

سيطر اللاعب الإيطالي المصنف الرابع البالغ من العمر 22 عاما، والذي يرشحه البعض للفوز بالبطولة في ملبورن بارك بعد نهاية رائعة للموسم الماضي، بشكل كامل على المباراة أمام منافسه المصنف 161 عالميا تحت السقف المغلق لملعب مارجريت كورت.

ولم يواجه سينر، الذي سدد سبع ضربات إرسال ساحق، أي نقطة لكسر الإرسال خلال المباراة بأكملها.

وكانت هناك هتافات تعاطف من الجماهير مع دي يونج خاصة في المجموعة الأخيرة لكن سينر حسم المباراة بسهولة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)