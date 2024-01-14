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سينر يصعد للدور الثاني في أستراليا المفتوحة للتنس

منذ ساعتين
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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حقق المصنف الرابع الإيطالي يانيك سينر بداية ناجحة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس حيث يسعى للفوز بأول لقب كبير خلال مسيرته عندما هزم منافسه الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6-4 و7-5 و6-3 ليصعد للدور الثاني في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي اليوم الأحد.

وتألق سينر في نهاية 2023 عندما وصل لنهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال قبل أن يقود منتخب إيطاليا للفوز بلقب كأس ديفيز لفرق الرجال.

واليوم كان أداؤه بطيئا بعض الشيء إذ لم يشارك في أي بطولة إعدادية قبل استراليا المفتوحة.

وكسر سينر الذي صعد لدور الثمانية في ملبورن بارك في 2022 إرسال منافسه الهولندي في بداية المجموعة الأولى في ملعب رود ليفر وحافظ على تفوقه ليحسم المجموعة.

ومضت المجموعة الثانية سجالا بين اللاعبين قبل أن يحقق سينر كسرا حاسما للإرسال ليتقدم 6-5 ثم يحقق الفوز.

وفي المجموعة الثالثة أهدر سينر أربع نقاط لكسر الإرسال ثم خسر إرساله ليتخلف 2-صفر لكنه سرعان ما استعاد إيقاعه وعوض تأخره ليضرب موعدا في الدور الثاني مع يسبر دي يونج أو بيدرو كاتشين.

    المصدر :
  • رويترز

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