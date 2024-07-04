سينر يصمد أمام مواطنه بريتيني ويبلغ الدور الثالث في ويمبلدون

نجا يانيك سينر المصنف الأول عالميا من مواجهة إيطالية خالصة أمام ماتيو بريتيني ليحجز مقعدهفي الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس الليلة الماضية.

وتفوق سينر في أول مجموعتين بعد شوطين فاصلين تحت سقف مغلق لكنه تعرض لصدمة من بريتيني قبل أن ينتصر 7-6 و7-6 و2-6 و7-6.

وبدا بريتيني، الذي كان وصيفا لنوفاك ديوكوفيتش في 2021 لكنه عانى من الإصابات العام الماضي ويحتل الآن المركز 59 عالميا، قادرا على فرض مجموعة فاصلة ببعض الأداء القوي.

وكان سينر المصنف الأول مهزوزا عندما تسببت بعد الأخطاء في الضربات الأرضية إلى كسر إرساله في بداية المجموعة الرابعة، لكنه تمكن من استعادة السيطرة في الوقت المناسب.

وأنقذ بريتيني نقطة لحسم المباراة عندما كان يرسل والنتيجة 5-6 في المجموعة الرابعة وسدد ضربة أمامية ليبدأ الشوط الفاصل الثالث في صراع ممتع.

وتفوق بريتيني صاحب ضربات الإرسال القوية هذه المرة، لكن مرة أخرى كان سينر هادئا عندما كان من المهم حسم المباراة قبل وقت قصير من 11 مساء بتوقيت جرينتش موعد نهاية المباريات في ويمبلدون.

وقال سينر، الذي احتضن صديقه ومواطنه بحرارة عند الشبكة، “كان من الصعب للغاية مواجهة ماتيو في الدور الثاني في مثل هذه البطولة المهمة.

“كانت مباراة عالية المستوى ولعبنا بشكل جيد وفي الأشواط الفاصلة الثلاث كنت محظوظا بعض الشيء. كنت أعلم أنني يجب أن أرتقي بأدائي فهو متخصص في الملاعب العشبية. كانت هناك بعض التقلبات في الأداء وهذا أمر طبيعي لكني سعيد بالوصول للدور التالي”.

وسيواصل سينر (22 عاما) والذي عزز سجله أمام زملائه الإيطاليين إلى 14 فوزا دون هزيمة، سعيه لإضافة لقب ويمبلدون إلى بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام أمام الصربي ميومير كتسمانوفيتش غدا الجمعة.