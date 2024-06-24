سينر يعزز ثقته على العشب ويطمح لتحقيق نجاح جديد في ويمبلدون

‭ ‬يستعد يانيك سينر للمنافسة على لقب بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه بأول ألقابه على الملاعب العشبية في هاله أمس الأحد، وقال اللاعب الإيطالي إنه أصبح أكثر ثقة على هذه الأرضية قبل البطولة الكبرى التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأصبح سينر (22 عاما) ثامن لاعب منذ بداية تصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين لأول مرة عام 1973 يفوز بأول بطولة له باعتباره المصنف الأول عالميا بعد فوزه على شريكه في الزوجي البولندي هوبرت هوركاتش 7-6 و7-6 في ألمانيا.

وقال سينر، الذي فاز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة هذا العام، “أتطلع إلى ويمبلدون. العام الماضي وصلت إلى قبل النهائي ولعبت بشكل جيد. دعونا نرى ما سيحدث هذا العام.

“أنا أكثر ثقة بكل تأكيد. وعلى هذه الأرضية من الواضح أن العشب قد يكون مختلفا بعض الشيء هنا عن ويمبلدون. لكن لدي أسبوع واحد الآن للاستعداد لها لذلك أتمنى أن تكون بطولة جيدة”.

لكن لم تكن الأخبار كلها جيدة لسينر، إذ خسرت صديقته الروسية آنا كالينسكايا 6-7 و6-4 و7-6 على يد جيسيكا بيجولا في نهائي برلين.

وقال سينر “صديقتي آنا لعبت في برلين. خسرت بست (خمس) نقاط للفوز بالمباراة. أنا آسف للغاية من أجلها. لقد حظيت أيضا بأسبوع رائع”.

ووتقام بطولة ويمبلدون في الفترة من الأول إلى 14 يوليو تموز المقبل.