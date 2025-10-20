الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
سينر يغيب عن كأس ديفيز للتنس وألكاراز يمثل إسبانيا

منذ 10 ثواني
المصنف الأول عالميا يانيك سينر. رويترز

قرر يانيك سينر عدم المشاركة في نهائيات كأس ديفيز للتنس، إذ أكد الفريق الإيطالي حامل اللقب اليوم الاثنين غيابه، بينما سيمثل كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا الفريق الإسباني في النهائيات المقررة الشهر المقبل.

وقاد سينر، المصنف الثاني عالميا، إيطاليا للدفاع بنجاح عن لقبها العام الماضي في إسبانيا، لكنه لن يلعب في بلاده عندما تقام منافسات دور الثمانية في بولونيا في الفترة ما بين 18 و23 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال فيليبو فولاندري قائد الفريق الإيطالي “يانيك سينر لم يعلن عن جاهزيته لمنافسات نسخة 2025”.

وأضاف “كأس ديفيز كانت وستظل دائما بمثابة بيته، وأثق بأن يانيك سيعود قريبا إلى الفريق. في هذه الأثناء، سأعتمد على مجموعة مستعدة للقتال وبذل قصارى جهدها من أجل القميص الأزرق”.

ويضم فريق فولاندري كلا من ماتيو بيريتيني وسيمون بوليلي وفلافيو كوبولي ولورنسو موسيتي وأندريا فافاسوري.

وسيكون سينر، الذي فاز ببطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون هذا العام ووصل إلى النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى، في تورينو قبل أسبوع من كأس ديفيز للدفاع عن لقبه في البطولة الختامية للموسم، والتي تشهد أيضا مشاركة ألكاراز.

ويسعى ألكاراز إلى منح إسبانيا لقب كأس ديفيز لأول مرة منذ عام 2019، ويضم الفريق الإسباني أيضا خاومي مونار وبيدرو مارتينيز ومارسيل جرانويرس.

ويشارك المصنف الثالث عالميا ألكسندر زفيريف لأول مرة في نهائيات كأس ديفيز، إذ جرى اختيار اللاعب البالغ من العمر 28 عاما ضمن تشكيلة الفريق الألماني.

وتشهد منافسات دور الثمانية لقاء إيطاليا مع النمسا وفرنسا مع بلجيكا وإسبانيا مع التشيك والأرجنتين مع ألمانيا.

    المصدر :
  • رويترز

