سينر يقهر المشاكس هانفمان ويتقدم في بطولة ويمبلدون للتنس

تعثر يانيك سينر في منتصف مواجهته بالدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس أمام الألماني غير المصنف يانيك هانفمان لكن المصنف الأول عالمياً تعافى ليحقق الفوز 6-3 و6-4 و3-6 و6-3 اليوم الاثنين ويضرب موعداً مع مواطنه الإيطالي ماتيو بريتيني.

واستغل بطل أستراليا المفتوحة إرساله القوي وضرباته الأمامية لفرض إيقاعه أمام هانفمان إذ نجح في حسم المجموعة الأولى بعد كسر إرسال منافسة مرة واحدة كما تقدم مبكرا في المجموعة الثانية.

وتماسك هانفمان وضغط على إرسال سينر لكنه لم يجد وسيلة لإيقاف تقدم سينر (22 عاما) بمجموعتين.

وقلب المصنف 110 عالميا الطاولة ليتقدم 4-0 في المجموعة الثالثة إذ بدا أن سينر ربما تأثر بسقوط عنيف وسط هتافات كبيرة للاعب الألماني بعد أن مدد المباراة لمجموعة رابعة.

ومع ذلك لم تكن هناك عودة، إذ استعاد سينر إيقاعه تحت الأضواء في الملعب رقم واحد ليكسر إرسال منافسه ويتقدم 3-1 ويتماسك حتى نهاية المباراة.

وقد يواجه سينر، الذي نال لقبه الأول على الملاعب العشبية في بطولة هاله قبل أسبوعين، اختبارا صعبا آخر أمام بريتيني بعد فوز وصيف بطل نسخة 2021 على المجري مارتون فوتشوفيتش 7-6 و6-2 و3-6 و6-1.