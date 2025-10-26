الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
سينر ينتفض ليهزم زفيريف ويحصد لقب فيينا المفتوحة للمرة الثانية

منذ 47 دقيقة
يانيك سينر

يانيك سينر

انتفض الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول ليهزم الألماني ألكسندر زفيريف 3-6 و6-3 و7-5 ويفوز ببطولة فيينا المفتوحة للتنس للمرة الثانية محققا لقبه الرابع هذا الموسم.

وبهذا يحقق سينر، الذي تغلب على زفيريف بثلاث مجموعات متتالية في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، فوزه 21 تواليا على الملاعب الصلبة الداخلية. كما حقق سينر 22 لقبا في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، وفوزه رقم 51 في مسيرته ضد لاعبين من بين أفضل 10 لاعبين.

ولعب المصنف الثاني عالميا 11 إرسالا ساحقا و44 ضربة ناجحة في مباراة مثيرة استمرت ساعتين و28 دقيقة.

وقال سينر “إنه شعور رائع. كانت بداية المباراة صعبة جدا بالنسبة لي. خسرت إرسالي… أتيحت لي بعض الفرص في المجموعة الأولى، لكنني لم أستغلها. كان إرساله ممتازا.

“حاولت أن أظل حاضرا ذهنيا في المباراة. حاولت تقديم أفضل ما لديّ في اللحظات الحاسمة. كانت المجموعة الثالثة متذبذبة. كنتُ أشعر براحة تامة في التعامل مع الكرة في بعض الأحيان. حاولت الضغط بقوة.

“أنا سعيد جدا بالفوز بلقب آخر. إنه أمر مميز جدا”.

    المصدر :
  • رويترز

