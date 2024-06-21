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سينر ينجو من اختبار شتروف ليبلغ قبل نهائي بطولة هاله للتنس

منذ 44 دقيقة
يانيك سينر

يانيك سينر

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تأهل يانيك سينر المصنف الأول عالمياً إلى قبل نهائي بطولة هاله المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف 6-2 و6-7 و7-6.

وتحدى شتروف (34 عاما)، الذي تغلب على ستيفانوس تيتيباس المصنف السادس في دور الستة عشر، منافسه الإيطالي وسدد 18 إرسالا ساحقا وأنقذ 16 من أصل 18 نقطة لكسر إرساله في المباراة التي استمرت ساعتين ونصف.

وسيواجه سينر، الذي يخوض أول بطولة له وهو على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الفائز من مواجهة ستجمع بين الصيني تشانغ تشي تشن والأمريكي كريستوفر يوبانكس.

كما بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور قبل النهائي بعد أن استعاد عافيته عقب خسارته للشوط الفاصل بالمجموعة الأولى أمام الفرنسي أرتور فيس ليفوز 6-7 و6-3 و6-4.

وسيلتقي المصنف الرابع عالميا مع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف الخامس الذي تغلب على الأمريكي ماركوس جيرون 7-6 و6-4.

    المصدر :
  • رويترز

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